3 лучших фильма с Шоном Пенном, который поддерживает Украину

Шон Пенн – известный американский актер, который сыграл в более 60 фильмах и получил Оскар. Кроме того, в 1991 году началась его режиссерская карьера. Сегодня, 17 августа, Шону Пенну исполняется 64 года.

Кино 24 собрало лучшие фильмы с актером, который сегодня празднует день рождения. Эти фильмы с Шоном Пенном стоят просмотра.

К слову Романтика и любовные приключения: посмотрите этот фильм, если вы соскучились по "Бриджертонам"

"Харви Милк"

Лента рассказывает о Харви Милке, первом в США политике, который открыто заявил о том, что он гей. В ленте вместе со своим партнером едет из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где один из патриархальных районов превращают в гей-квартал.

Впоследствии Милк стремится в большую политику и становится членом наблюдательного совета города. В фильме показали, какие поправки ему удалось внести в закон, чтобы облегчить жизнь ЛГБТ-сообщества. За эту роль Шон Пенн получил Оскар.

"Харви Милк": смотрите трейлер онлайн

"Таинственная река"

Драматический детектив рассказывает о трех друзьях Джимми, Дэйве и Шоне. Ребята играли, как Дэйва похитили взрослые мужчины. Мальчик пережил сексуальное насилие, но смог сбежать.

Уже во взрослом возрасте судьба снова сводит друзей вместе. 19-летнюю дочь Джимми убивают, детектив Шон ведет расследование. Главный подозреваемый – Дэйв.

"Таинственная река": смотрите трейлер онлайн

"Мертвец идет"

Криминальная драма рассказывает об отношениях между мужчиной, которого приговорили к смертной казни, и его духовной наставницей – католической монахиней. Они много общаются и начинают дружить. Вдруг мужчина признается, что он не совершал преступления, поэтому монахиня идет на все, чтобы доказать его невиновность.

"Мертвец идет": смотрите трейлер онлайн

Не стоит забывать и об общественной деятельности Шона Пенна. Ведь он постоянно поддерживает Украину. В 2023 году Шон Пенн как режиссер на Берлинском кинофестивале представил документальный фильм "Superpower" с участием президента Украины Владимира Зеленского.