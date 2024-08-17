Кіно 24 зібрало найкращі фільми з актором, який сьогодні святкує день народження. Ці фільми з Шоном Пенном варті перегляду.

До слова Романтика та любовні пригоди: подивіться цей фільм, якщо ви засумували за "Бріджертонами"

"Гарві Мілк"

Стрічка розповідає про Гарві Мілка, першого у США політика, який відкрито заявив про те, що він гей. У стрічці разом зі своїм партнером їде з Нью-Йорка до Сан-Франциско, де один з патріархальних районів перетворюють на гей-квартал.

Згодом Мілк прагне у велику політику й стає членом наглядової ради міста. У фільмі показали, які поправки йому вдалося внести у закон, щоб полегшити життя ЛГБТ-спільноти. За цю роль Шон Пенн отримав Оскар.

"Гарві Мілк": дивіться трейлер онлайн

"Таємнича річка"

Драматичний детектив розповідає про трьох друзів Джиммі, Дейва і Шона. Хлопці гралися, як Дейва викрали дорослі чоловіки. Хлопчик пережив сексуальне насилля, але зміг втекти.

Вже у дорослому віці доля знову зводить друзів разом. 19-річну доньку Джиммі вбивають, детектив Шон веде розслідування. Головний підозрюваний – Дейв.

"Таємнича річка": дивіться трейлер онлайн

"Мрець іде"

Кримінальна драма розповідає про відносини між чоловіком, якого засудили до страти, та його духовною наставницею – католицькою монахинею. Вони бгато спілкуються та починають дружити. Раптом чоловік зізнається, що він не вчиняв злочину, тому черниця йде на все, щоб довести його невинність.

"Мрець іде": дивіться трейлер онлайн

Не варто забувати й про громадську діяльність Шона Пенна. Адже він постійно підтримує Україну. У 2023 році Шон Пенн як режисер на Берлінському кінофестивалі представив документальний фільм "Superpower" за участю президента України Володимира Зеленського.