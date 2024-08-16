3 сезон "Бріджертонів" вийшов кілька місяців тому, а зараз прихильники з нетерпінням чекають на наступний. Якщо ви засумували за цим серіалом та хочете подивитися щось схоже, зверніть увагу на фільм "Список містера Малкольма".

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"Список містера Малкольма" – американський фільм у жанрі комедійної мелодрами, що вийшов 2022 року. У центрі сюжету - Малкольм, найбажаніший жених Лондона. Він конкретно знає, яку шукає обраницю: у юнака навіть є список з усіма критеріями.

Впевнена у собі та розумна Джулія розуміє, що не відповідає жодній вимозі. Вона планує помсту, що змусить Малкольма замислитися про свої пріоритети та список.

"Список містера Малкольма": дивіться трейлер онлайн

Головні ролі у фільмі зіграли Тео Джеймс, Заві Ештон, Олівер Джексон-Коен, Фріда Пінто, Ешлі Пак та інші.

Стрічка нагадує "Бріджертони" тужливими поглядами, сумом розбитого серця, зворушливими танцями на балах, які могли змінити хід подій. Головні герої також несподівано зустрічаються у саду, як це було з Дафною та герцогом Гастінгсом у першому сезоні. Адже саме за межами задушливих балів персонажі у романах епохи Регенства можуть віднайти інтимність.

Однією з найкращих частин фільму є феміністична ідея. У стрічці показують, як в епоху Регенства придушували права жінок. Це яскраво підкреслює сам список містера Малкольма, що показує, як чоловіки намагалися загнати жінок у певні рамки гендерних стереотипів.

Коли Малкольм усвідомлює, що йому не потрібні критерії, аби вибрати дружину, це дає сигнал глядачам про розширення прав і можливостей жінок та необхідність позбуття токсичної маскулінності.