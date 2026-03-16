Молчали до последнего: появилось первое видео неанонсированного визита Шона Пенна в Украину
- Шон Пенн посетил Украину с неожиданным визитом, пропустив церемонию награждения премии Оскар, где получил награду.
- Актер прибыл в Киев Укрзализныцей, и было опубликовано видео его пребывания в Украине.
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония награждения премии Оскар. В этом году Шон Пенн получил награду, однако саму церемонию пропустил.
Оказалось, что вместо Оскара он отправился в Украину с неожиданным визитом. Теперь появилось первое видео Шона Пенна в Украине. Его опубликовали на инстаграм-странице Укрзализныци.
Мы умеем хранить тайны, поэтому об этом рейсе молчали до последнего. Теперь говорим официально: Шон Пенн выбрал Украину вместо Оскара! И прибыл Укрзализныцей в Киев,
– отметили в публикации.
На ролике видно, что актер держит сигарету, однако работники Укрзализныци заверили, что в тамбуре Шон Пенн не курил.
Что известно о победе Шона Пенна на Оскаре?
- В этом году актер получил награду в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Одна битва за другой" – экранизации романа Томаса Пинчона "Винокрай". В этой ленте актер сыграл полковника Стивена Джея Локджо.
- Для Пенна это стала шестая номинация на премию Оскар и уже третья победа: ранее он получал награды за роли в фильмах "Милк" и "Таинственная река".
- Награду на Оскаре-2026 от имени актера забрал Киран Калкин, который был ведущим в этой номинации.
- Как отмечали журналисты New York Times, на момент начала трансляции церемонии Шон Пенн уже покинул Соединенные Штаты.