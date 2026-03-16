Молчали до последнего: появилось первое видео неанонсированного визита Шона Пенна в Украину

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония награждения премии Оскар. В этом году Шон Пенн получил награду, однако саму церемонию пропустил.

Оказалось, что вместо Оскара он отправился в Украину с неожиданным визитом. Теперь появилось первое видео Шона Пенна в Украине. Его опубликовали на инстаграм-странице Укрзализныци.

Мы умеем хранить тайны, поэтому об этом рейсе молчали до последнего. Теперь говорим официально: Шон Пенн выбрал Украину вместо Оскара! И прибыл Укрзализныцей в Киев,

– отметили в публикации.

На ролике видно, что актер держит сигарету, однако работники Укрзализныци заверили, что в тамбуре Шон Пенн не курил.

