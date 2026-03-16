Виявилося, що замість Оскара він вирушив до України з неочікуваним візитом. Тепер з'явилося перше відео Шона Пенна в Україні. Його опублікували на інстаграм-сторінці Укрзалізниці.

Ми вміємо зберігати таємниці, тому про цей рейс мовчали до останнього. Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість Оскара! І прибув Укрзалізницею до Києва,

– зазначили в публікації.

На ролику видно, що актор тримає сигарету, проте працівники Укрзалізниці запевнили, що у тамбурі Шон Пенн не курив.

