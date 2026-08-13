В центре Загреба внезапно появились баррикады, мешки с песком и мужчины в украинской военной форме. Звучит как начало тревожных новостей, но на самом деле это съемочная площадка нового политического триллера.

Как сообщает u24.gov, в столице Хорватии сейчас ведется работа над "Snake Island" – новым политическим триллером режиссера Дага Лаймана. В главных ролях – двукратный лауреат "Оскара" Эдриан Броуди и легендарный Шон Пенн.

Для съемок центр Загреба буквально преобразили в соответствии с жанром. На улицах появились баррикады, мешки с песком и мужчины в украинской военной форме.

В центре сюжета "Snake Island" – диверсия на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

Фильм расскажет о тайной группе украинских водолазов, которых следователи подозревают в причастности к взрывам, повредившим газопроводы.

События вокруг "Северного потока" до сих пор остаются одной из самых запутанных историй последних лет. Поэтому Голливуд, похоже, решил не ждать, пока все окончательно договорится, что же там произошло, и просто снять свою версию.

Правда, важно помнить: "Snake Island" – художественный политический триллер, а не документальное расследование. Поэтому то, что мы увидим на экране, будет прежде всего кино.

Пока что создатели не назвали дату выхода фильма.

Съемки продолжаются в Загребе еще с июля, а город тем временем получил незапланированную голливудскую достопримечательность.

А тем временем в финальных эпизодах "Дома дракона" также есть "украинский след": их снимал режиссер украинского происхождения, работавший над одним из самых громких сериалов HBO.

