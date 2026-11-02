В Хогвартсе снова будет пахнуть выпечкой: когда выйдет третий сезон шоу о Гарри Поттере

Похоже, в Хогвартсе снова неспокойно. Правда, на этот раз вместо борьбы с Волдемортом волшебников ждет нечто более серьезное – соревнование за лучший торт. И пока одни будут творить чудеса над десертами, другие смогут спокойно наблюдать за этим с дивана.

Как сообщает 24 Канал, уже 8 ноября на телеканале TLC состоится украинская премьера третьего сезона кулинарного шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки". Новый сезон посвящен 25-летию выхода первого фильма легендарной франшизы – "Гарри Поттер и философский камень".

Что известно о третьем сезоне "Гарри Поттер: Волшебники выпечки"

На этот раз организаторы решили добавить немного настоящего духа Хогвартса. 12 кондитеров объединятся в четыре команды, каждая из которых будет представлять один из факультетов волшебной школы – Гриффиндор, Хаффлпафф, Рейвенкло или Слизерин.

Участники будут создавать масштабные сладкие композиции по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Их ждут испытания, вдохновленные Тайной комнатой, темными искусствами, семьей Уизли и другими знакомыми поклонникам историями.



"Гарри Поттер: Волшебники выпечки": смотреть трейлер

Ведущими останутся Джеймс и Оливер Фэлпсы, сыгравшие близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Идеальные кандидаты для шоу, где в любой момент что-то может пойти не по плану.

А оценивать кондитерские шедевры будут двое новых "министров кондитерской магии" – знаменитый кондитер Дафф Голдман и шеф-кондитер Сара Маунтин.

Победители получат Кубок "Волшебников выпечки" и VIP-поездку в Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter в Японии. И на этот раз никаких волшебных палочек – только талант, крем и крепкие нервы.

Где и когда смотреть шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки"

Первый эпизод третьего сезона в Украине выйдет 8 ноября в 23:40 на телеканале TLC. Следующие выпуски будут транслироваться каждое воскресенье в это же время.

Кстати, уже совсем скоро состоится премьера сериала о Гарри Поттере.