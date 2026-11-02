У Гоґвортсі знову пахнутиме випічкою: коли вийде третій сезон шоу про Гаррі Поттера

Як повідомляє 24 Канал, уже 8 листопада на телеканалі TLC відбудеться українська прем'єра третього сезону кулінарного шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки". Новий сезон присвятили 25-річчю виходу першого фільму легендарної франшизи – "Гаррі Поттер і філософський камінь".

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Що відомо про третій сезон "Гаррі Поттер: Чарівники випічки"

Цього разу організатори вирішили додати трохи справжнього духу Гоґвортсу. 12 кондитерів об'єднаються у чотири команди, кожна з яких представлятиме один із факультетів магічної школи – Ґрифіндор, Гафелпаф, Рейвенклов або Слизерин.

Учасники створюватимуть масштабні солодкі композиції за мотивами фільмів про Гаррі Поттера. На них чекають випробування, натхненні Таємною кімнатою, темними мистецтвами, родиною Візлі та іншими знайомими шанувальникам історіями.



"Гаррі Поттер: Чарівники випічки": дивитись трейлер

Ведучими залишаться Джеймс та Олівер Фелпси, які зіграли близнюків Фреда і Джорджа Візлі. Ідеальні кандидати для шоу, де будь-якої миті щось може піти не за планом.

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А от оцінюватимуть кондитерські шедеври двоє нових «міністрів кондитерської магії» – знаменитий кондитер Дафф Голдман та шеф-кондитерка Сара Маунтін.

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Переможці отримають Кубок "Чарівників випічки" та VIP-подорож до Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter у Японії. І цього разу жодних чарівних паличок – лише талант, крем і міцні нерви.

Де та коли дивитися шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки"

Перший епізод третього сезону в Україні вийде 8 листопада о 23:40 на телеканалі TLC. Наступні випуски транслюватимуть щонеділі в цей самий час.

До слова, вже зовсім скоро відбудеться прем’єра серіалу про Гаррі Поттера.