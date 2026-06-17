Между тем в сети уже появился первый трейлер фильма, опубликованный кинокомпанией Universal Pictures. В этой статье мы покажем ролик и расскажем подробнее о предстоящем продолжении любимой истории.

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Вышел трейлер мультфильма "Шрек 5"

Пятая часть мультфильма "Шрек" будет основана на одноимённой книге Уильяма Стейга и станет продолжением фильма "Шрек навсегда". Выход мультфильма запланирован на 30 июня 2027 года.

Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" только в кинотеатрах летом 2027 года,

– говорится в описании к трейлеру фильма.

"Шрек 5": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Кто работает над новой частью мультфильма "Шрек"?

Голосами Шрека, Осла и Фионы вновь станут Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диаз.

Также к актерскому составу присоединилась Зендея, которая озвучит дочь Шрека и Фионы.

Режиссерами "Шрека 5" стали Конрад Вернон, Волт Дорн и Брэд Эблсон.

Наши любимые герои вернутся на экраны после длительного перерыва. Их ждут новые испытания, современные реалии и актуальные культурные тенденции.

В то же время главное останется неизменным – любимый Шрек снова соберет у экранов миллионы поклонников, которые годами ждали продолжения культовой истории.