Тим часом у мережі вже з'явився перший трейлер стрічки, який опублікувала кінокомпанія Universal Pictures. У цьому матеріалі покажемо ролик і розповімо більше про майбутнє продовження улюбленої історії.

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Вийшов трейлер мультфільму "Шрек 5"

П'ята частина мультфільму "Шрек" буде заснована на однойменній книзі Вільяма Стейга та стане продовженням стрічки "Шрек назавжди". Вихід мультфільму запланований на 30 червня 2027 року.

Це відбувається... це справді відбувається! Дивіться "Шрек 5" лише в кінотеатрах влітку 2027 року,

– йдеться в описі до трейлера фільму.

"Шрек 5": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Хто працює над новою частиною мультфільму "Шрек"?

Голосами Шрека, Осла та Фіони знову стануть Майк Майєрс, Едді Мерфі та Камерон Діаз.

Також до акторського складу приєдналася Зендея, яка озвучить доньку Шрека та Фіони.

Режисерами "Шрека 5" стали Конрад Вернон, Волт Дорн і Бред Еблсон.

Наші улюблені герої повернуться на екрани після тривалої перерви. На них чекатимуть нові випробування, сучасні реалії та актуальні культурні тенденції.

Водночас незмінним залишиться головне – улюблений Шрек знову збере біля екранів мільйони прихильників, які роками чекали на продовження культової історії.