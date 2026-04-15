Через 20 лет после премьеры: куда исчезли актеры украинского фильма "Штольня"
- Фильм "Штольня" был первым украиноязычным триллером, премьера которого состоялась 13 апреля 2006, и рассказывает историю студентов-археологов, которые находят затерянный вход в штольню.
- Ольга Сторожук, одна из актрис фильма, сейчас работает как актриса, модель и фотограф за рубежом, тогда как Паша Ли погиб в начале вторжения России в Украину в 2022 году.
20 лет назад состоялась премьера украинского триллера "Штольня". Ленту впервые показали 13 апреля 2006 года.
С тех пор исполнители главных ролей заметно изменились, а некоторые из них вообще исчезли из публичного пространства. OBOZ.UA рассказали, где сейчас актеры, которых не видели много лет.
Как изменились и где сейчас актеры фильма "Штольня"?
Ольга Сторожук
Одну из ключевых ролей в фильме Штольня сыграла Ольга Сторожук. Еще в 15 лет она поехала получать образование в США и вскоре начала работать в ведущем модельном агентстве. Впоследствии попробовала себя в кино.
В "Штольне" актриса воплотила образ Кати. Позже ее можно было увидеть в таких проектах, как "Лекции для домохозяек", "Женский доктор 3", "Специалисты" и других.
Судя по ее страницы в соцсетях, сейчас она находится за границей и продолжает работать как актриса, модель и фотограф.
Светлана Артамонова
Светлана Артамонова также появилась в "Штольне", где сыграла роль Вики. Впоследствии она снималась в проектах "Прощеное воскресенье", "Небесные родственники" и нескольких других. Сейчас актриса не ведет публичного образа жизни, поэтому доподлинно неизвестно, где она сейчас и чем занимается.
Светлана Артамонова в фильме "Штольня" / Кадр из фильма
Николай Карцев
Николай Карцев исполнил роль профессора в триллере. После этого он появлялся еще в нескольких лентах, преимущественно во второстепенных ролях.
В 2019 году актер умер.
Николай Карцев в фильме "Штольня" / Кадр из фильма
Паша Ли
Популярный украинский актер Паша Ли сыграл роль Дэна в фильме. Он строил успешную карьеру и снимался в фильмах "Тени незабытых предков", "Селфи-пати", "Встреча одноклассников", "Вкус свободы" и многих других. В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он погиб.
Паша Ли в фильме "Штольня" / Кадр из фильма
Что интересно знать о фильме "Штольня"?
- Фильм "Штольня" – первый украиноязычный триллер режиссера Любомира Левицкого.
- Его премьера состоялась 13 апреля 2006 года.
- Лента сочетает элементы ужасов и триллера.
- Кроме упомянутых актеров, в фильме также снялись Сергей Стасько, Вячеслав Василюк, Алексей Забигаев, Игорь Власов, Алексей Тетеренко и другие.
- Сюжет разворачивается вокруг студентов-археологов, которые отправляются на практику, чтобы проводить раскопки. Неподалеку места, где они останавливаются, герои находят затерянный вход в штольню. Несмотря на тревожные легенды, что годами передавались среди местных, они решают спуститься под землю и раскрыть ее тайну.