"Шутка о состоянии здоровья Джады была невыносима": Смит публично извинился за удар на Оскаре

На Оскаре-2022 Уилл Сим дал пощечину коллеге Крису Року, который остро пошутил о его жене Джаде. Однако за свое поведение актер публично извинился и назвал его недопустимым.

28 марта на сцену Оскара вышел актер Крис Рок, чтобы вручить статуэтку за лучший документальный фильм. Во время выступления он неудачно пошутил о жене коллеги Вилла Смита – Джаде.

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Он пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой бритой головы. Вилла возмутило такое высказывание в адрес жены, поэтому он вышел на сцену и ударил Криса.

Уилл Смит публично извинился за пощечину на Оскаре

, в 2018 году жена Вилла Смита призналась, что долгое время борется с алопецией – редким заболеванием, при котором сильно выпадают волосы. В прошлом году, за несколько дней до 50-летия, актриса отважилась побриться налысо

Несмотря на то, что недавно появилось извинение Смита в его инстаграме. Актер отметил, что его поведение было неприемлемым, он жалеет об этом. Но, по его словам, шутка о состоянии здоровья Джады стала для него невыносимой, поэтому он отреагировал очень эмоционально.

Насилие в любом случае ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии Оскар было неприемлемым, его нельзя простить. Шутки в мой адрес – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально,

– сказал Уилл Смит.

Смит также попросил прощения у организаторов церемонии, зрителей и своих коллег. "Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало это мероприятие", – подытожил актер.

Уилл Смит публично извинился за пощечину на Оскаре: смотрите текст сообщения

Полный текст извинения Вилла Смита в инстаграме:

"Насилие в любом случае ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии Оскар было неприемлемым, его нельзя простить. Шутки в мой адрес — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально.

Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я был неправ. Я был озадачен, и мои действия не свидетельствовали о том, кем хочу быть. В мире любви и добра, нет места насилию.



Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми посетителями и всеми, кто смотрел по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей семьей короля Ричарда. Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало это мероприятие".

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После скандала актеру Виллу Смиту вручили статуэтку Оскара в номинации "Лучший актер" за фильм "Король Ричард".