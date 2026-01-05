Украинцы массово просматривают новый комедийный мини-сериал на Netflix
- 5 декабря 2025 года на Netflix состоялась премьера итальянского комедийного мини-сериала "Сицилийский экспресс", который стал популярным среди украинских зрителей.
- Сюжет сериала рассказывает о двух друзьях из Сицилии, которые, благодаря порталу в виде мусорного бака, могут быстро перемещаться между городами.
Лента идеально подходит для вечернего просмотра с родными. В материале 24 Канала мы рассказываем больше о сюжете, количество эпизодов и актерский состав, которые точно захочется увидеть в этом кинопроекте.
Что известно о мини-сериале "Сицилийский экспресс"?
Огромным преимуществом итальянских фильмов и сериалов является то, что они обычно несут легкий сюжет и не нагружают зрителя слишком сложными смыслами. Однако это не про этот мини-сериал, ведь он соединил в себе не только легкость и юмор, но и действительно важные темы.
Еще одно преимущество сериала – всего 5 эпизодов продолжительностью около 30 минут каждый. Поэтому за 2,5 часа вы сможете посмотреть все серии и расслабиться наедине или с родными. Мини-сериал входит в число самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix.
Режиссерами проекта стали Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе. Главные роли исполнили такие актеры:
- Сальво Фикарра,
- Валентино Пиконе,
- Катя Фоллеза,
- Барбара Табита,
- Массимилиано Тортора,
- Серджио Вастано.
О чем сюжет мини-сериала "Сицилийский экспресс"?
Сюжет наполнен легким итальянским юмором и разворачивается вокруг двух друзей из Сицилии – Сальво и Валентино, которые работают в больнице. В доме их ждут родные, что очень по ним скучают, поэтому ребята часто вынуждены возвращаться домой. Однако в последнее время им постоянно препятствует администратор клиники.
"Сицилийский экспресс": смотрите онлайн трейлер мини-сериала
Накануне Рождества происходит настоящее чудо: Сальво и Валентино решают ехать домой, но по дороге наталкиваются на мусорный бак, который оказывается порталом. Ребята неожиданно оказываются дома, и это становится для них лучшим подарком – благодаря баку они понимают, что могут перемещаться между городами супербыстро. Они начинают активно пользоваться этим порталом, но еще не осознают, к чему это может привести.