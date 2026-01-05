Украинцы массово просматривают новый комедийный мини-сериал на Netflix

5 декабря 2025 года состоялась премьера мини-сериала "Сицилийский экспресс". Это итальянская комедийная драма, которая стала одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix.

Лента идеально подходит для вечернего просмотра с родными. В материале 24 Канала мы рассказываем больше о сюжете, количество эпизодов и актерский состав, которые точно захочется увидеть в этом кинопроекте.

Что известно о мини-сериале "Сицилийский экспресс"?

Огромным преимуществом итальянских фильмов и сериалов является то, что они обычно несут легкий сюжет и не нагружают зрителя слишком сложными смыслами. Однако это не про этот мини-сериал, ведь он соединил в себе не только легкость и юмор, но и действительно важные темы.

Еще одно преимущество сериала – всего 5 эпизодов продолжительностью около 30 минут каждый. Поэтому за 2,5 часа вы сможете посмотреть все серии и расслабиться наедине или с родными. Мини-сериал входит в число самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix.

Режиссерами проекта стали Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе. Главные роли исполнили такие актеры:

Сальво Фикарра,

Валентино Пиконе,

Катя Фоллеза,

Барбара Табита,

Массимилиано Тортора,

Серджио Вастано.

О чем сюжет мини-сериала "Сицилийский экспресс"?

Сюжет наполнен легким итальянским юмором и разворачивается вокруг двух друзей из Сицилии – Сальво и Валентино, которые работают в больнице. В доме их ждут родные, что очень по ним скучают, поэтому ребята часто вынуждены возвращаться домой. Однако в последнее время им постоянно препятствует администратор клиники.

"Сицилийский экспресс": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Накануне Рождества происходит настоящее чудо: Сальво и Валентино решают ехать домой, но по дороге наталкиваются на мусорный бак, который оказывается порталом. Ребята неожиданно оказываются дома, и это становится для них лучшим подарком – благодаря баку они понимают, что могут перемещаться между городами супербыстро. Они начинают активно пользоваться этим порталом, но еще не осознают, к чему это может привести.