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Звезда "Эйфории" снова провоцирует: Сидни Суини показала взрослую версию "Один дома"

Людмила Онуфреив
Сидни Свини

Сидни Свини / Фото: инстаграм/@syrn

Похоже, у Кевина Маккалистера появилась неожиданная соперница. Голливудская актриса Сидни Суини решила по-своему переосмыслить культовую рождественскую комедию "Один дома". Правда, вместо детской невинности и ловушек для грабителей звезда "Эйфории" сделала ставку на кружева, соблазнительные образы и немного ностальгии.

29-летняя актриса снялась в праздничной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Syrn, воссоздав знаменитые сцены из фильма 1990 года, сообщает Page Six.

 
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Как Сидни Суини превратилась в Кевина Маккалистера

В одном из роликов актриса стоит перед зеркалом в бюстгальтере и кардигане. Она наносит на лицо пену для бритья, имитирует бритье, а затем повторяет легендарный крик Кевина после использования лосьона.

И если Маколей Калкин в этой сцене заставлял зрителей смеяться, то Суини, похоже, решила придать ей совершенно иной подтекст.

На этом пародия не заканчивается. Актриса также появляется с белым пуделем на руках, реагирует на стук в дверь и повторяет сцену, где Кевин наслаждается мороженым перед телевизором.

Что известно о новой кампании актрисы

Праздничная коллекция Syrn вдохновлена не только фильмом "Один дома". Суини также использовала мотивы других рождественских фильмов, в частности "Как Гринч украл Рождество" и "Труп невесты".

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Кампания предусматривает четыре отдельных запуска коллекций, первый из которых получил название Comfy.

И пока поклонники классики могут спорить, стоило ли так смело переосмысливать любимую комедию, Суини в очередной раз доказала: чтобы привлечь внимание, вовсе не обязательно снимать ремейк. Иногда достаточно пены для бритья, знакомого крика и кружевного бюстгальтера.

К слову, Сидни Суини уже давно сделала провокацию своей визитной карточкой. Недавно, несмотря на громкий скандал из-за откровенной рекламы спортивной платформы Novig, актриса снова снялась почти обнаженной.

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