Зірка "Ейфорії" знову провокує: Сідні Свіні показала дорослу версію "Сам удома"

29-річна акторка знялася у святковій рекламній кампанії власного бренду білизни Syrn, відтворивши знамениті сцени з фільму 1990 року, повідомляє Page Six.

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Як Сідні Свіні перетворилася на Кевіна Маккалістера

В одному з роликів акторка постає перед дзеркалом у бюстгальтері та кардигані. Вона наносить на обличчя піну для гоління, імітує гоління, а потім повторює легендарний крик Кевіна після використання лосьйону.

І якщо Маколей Калкін у цій сцені змушував глядачів сміятися, то Свіні, схоже, вирішила додати їй зовсім іншого підтексту.

На цьому пародія не закінчується. Акторка також з'являється з білим пуделем на руках, реагує на стукіт у двері та повторює сцену, де Кевін насолоджується морозивом перед телевізором.

Що відомо про нову кампанію акторки

Святкова колекція Syrn натхненна не лише фільмом "Сам удома". Свіні також використала мотиви інших різдвяних стрічок, зокрема "Як Ґрінч украв Різдво" та "Труп нареченої".

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Кампанія передбачає чотири окремі запуски колекцій, перший із яких отримав назву Comfy.

І поки шанувальники класики можуть сперечатися, чи варто було настільки сміливо переосмислювати улюблену комедію, Свіні вкотре довела: для привернення уваги зовсім не обов'язково знімати ремейк. Іноді достатньо піни для гоління, знайомого крику та мереживного бюстгальтера.

До слова, Сідні Свіні вже давно зробила провокацію своєю візитівкою. Нещодавно, попри гучний скандал через відверту рекламу спортивної платформи Novig, акторка знову знялася майже оголеною.