Як повідомляє pagesix, 29-річна зірка "Ейфорії" опублікувала новий провокаційний ролик, у якому висміяла надмірну увагу до своєї зовнішності. Цього разу Свіні залишила на собі лише спідню білизну, а груди прикрила футбольними м'ячами.

Сідні Свіні знову роздягнулася для реклами

11 жовтня акторка представила нову рекламу платформи спортивних прогнозів Novig. У ролику вона позує в білих трусиках із логотипом бренду та іронізує над чоловіками, які надто цікавляться її білизною.

Зокрема, Свіні жартує, що деякі чоловіки навіть створюють таблиці, аби робити ставки на колір її спіднього. На таку увагу акторка відповідає, що їй лестить подібний інтерес.

Далі знаменитість прикриває груди двома футбольними м'ячами та наголошує, що Novig – платформа виключно для спортивних прогнозів. Щоправда, після перегляду реклами виникає запитання, чи багато глядачів узагалі запам'ятали, що саме вона рекламувала.

Чому попередня реклама викликала скандал

Ще у вересні Свіні опинилася під шквалом критики через першу відверту рекламну кампанію Novig. У ній акторка позувала майже оголеною, використовуючи спортивний інвентар, щоб прикрити інтимні частини тіла.

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Особливо обурилися професійні спортсменки. Зокрема, олімпійська чемпіонка з плавання Аріарне Тітмус розкритикувала рекламу за сексуалізацію жіночого спорту. Інші атлетки наголосили, що подібні кампанії зводять до мінімуму увагу до спортивних досягнень жінок, натомість акцентуючи на їхній зовнішності.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те що Сідні Свіні є родичкою Мерилін Монро.