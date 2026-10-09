Як повідомляє justjared, за даними дослідників, зв’язок простежили по батьківських лініях обох акторок. У випадку Сідні – через її батька Стівена Свіні, а у Мерилін Монро – через її біологічного батька Чарльза Стенлі Гіффорда.

Спільним предком став Езра Перрі, який жив приблизно у 1625–1689 роках і був одним із перших поселенців у Сендвічі, штат Массачусетс.

Порівнювали задовго до дослідження родинних зв’язків

Найцікавіше, що Свіні й Монро порівнювали й раніше. І не лише через світле волосся та голлівудський типаж.

Сідні неодноразово зверталася до естетики Старого Голлівуду у своїх образах. На початку 2026 року вона навіть відтворила сукню в стилі образу Мерилін Монро з обкладинки Life Magazine 1952 року.

Тож коли MyHeritage заявили, що між акторками є ще й реальний родинний зв’язок, історія стала майже надто ідеальною для соцмереж.

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Представник компанії Рой Мандель зізнався, що саме багаторічні порівняння між Свіні та Монро й підштовхнули команду перевірити, чи немає між ними чогось більшого, ніж просто схожість образів. І таки знайшли.

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