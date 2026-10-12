Вместо извинений – снова обнажилась: Сидни Свини шокировала новой рекламой после громкого скандала

Голливудская красавица Сидни Свини, похоже, решила, что лучший способ ответить на критику – дать публике еще больше поводов для обсуждений. После громкого скандала из-за откровенной рекламы спортивной платформы Novig актриса снова снялась практически без одежды. И, похоже, извиняться ни перед кем не собирается.

Как сообщает pagesix, 29-летняя звезда сериала "Эйфория" опубликовала новый провокационный ролик, в котором высмеяла чрезмерное внимание к своей внешности. На этот раз Свини осталась в одном нижнем белье, а грудь прикрыла футбольными мячами.

Сидни Свини снова разделась для рекламы

11 октября актриса представила новую рекламу платформы спортивных прогнозов Novig. В ролике она позирует в белых трусиках с логотипом бренда и иронизирует над мужчинами, которые слишком интересуются ее нижним бельем.

В частности, Свини шутит, что некоторые мужчины даже составляют таблицы, чтобы делать ставки на цвет ее нижнего белья. На такое внимание актриса отвечает, что ей льстит подобный интерес.

Далее знаменитость прикрывает грудь двумя футбольными мячами и подчеркивает, что Novig – платформа исключительно для спортивных прогнозов. Правда, после просмотра рекламы возникает вопрос, многие ли зрители вообще запомнили, что именно она рекламировала.

Почему предыдущая реклама вызвала скандал

Еще в сентябре Свини оказалась под шквалом критики из-за первой откровенной рекламной кампании Novig. В ней актриса позировала почти обнаженной, используя спортивный инвентарь, чтобы прикрыть интимные части тела.

Особенно возмутились профессиональные спортсменки. В частности, олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус раскритиковала рекламу за сексуализацию женского спорта. Другие спортсменки подчеркнули, что подобные кампании сводят к минимуму внимание к спортивным достижениям женщин, акцентируя внимание на их внешности.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Сидни Свини – родственница Мэрилин Монро.