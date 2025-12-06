Рождественско-новогодние сиквелы самых популярных мультфильмов, которые надо посмотреть в декабре
- 24 Канал подготовил список рождественско-новогодних сиквелов популярных мультфильмов для просмотра в декабре: "Шрек на Рождество" и "Рождественский Мадагаскар".
- Другие рекомендованные сиквелы: "Ледниковый период: Гигантское Рождество", "Бэби Босс: Рождественский бонус", и несколько других мультфильмов, имеющих тематическую праздничную атмосферу.
Сегодня – День Святого Николая, а вскоре – Сочельник, Рождество и Новый год. Итак, декабрь – это идеальный месяц для просмотра чего-то тематического и праздничного.
24 Канал решил пойти оригинальным путем и выбрал для просмотра сиквелы с рождественской тематикой самых популярных мультфильмов всех времен.
Рождественско-новогодние сиквелы известных мультфильмов
"Шрек на Рождество", 2007
Рейтинг IMDb: 6,4
Шрек пытается впервые в жизни организовать идеальное Рождество для Фионы и детей. Он тщательно изучает "Руководство по Рождеству", планирует тихий семейный вечер, но, конечно, все идет не по плану.
К нему без приглашения вваливается компания друзей – надоедливый Осел, Белоснежка, Красная Шапочка, Кот в сапогах и многие другие сказочные жители. Каждый рассказывает собственную рождественскую историю, превращая вечер в сплошной хаос.
"Шрек на Рождество": смотрите онлайн отрывок мультфильма
"Рождественский Мадагаскар", 2009
Рейтинг IMDb: 6,6
Пока Алекс, Марти, Глория и Мелман пытаются вернуться домой, над Мадагаскаром неожиданно пролетает и по каким-то причинам падает Санта-Клаус – да еще и теряет память. Его сани ломаются, олени разбегаются, и теперь задача животных – доставить подарки детям всего мира, пока еще не поздно.
Пингвины берутся за ремонт саней, король Джулиан пытается использовать рождественскую магию для "улучшения" собственной кармы, а остальные учатся работать как одна команда.
"Рождественский Мадагаскар": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Ледниковый период: Гигантское Рождество", 2011
Рейтинг IMDb: 6,4
Сид случайно разрушает рождественское украшение Мэнни, которое имеет для мамонта большую ценность. Разъяренный Мэнни говорит, что Сид попал в "плохой список" Санта-Клауса. В отчаянии Сид вместе с Персиком и другими животными отправляется на Северный полюс, чтобы лично выпросить у Санты прощения.
"Ледниковый период: Гигантское Рождество": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Бэби Босс: Рождественский бонус", 2022
Рейтинг IMDb: 5,3
Бэби Босс случайно попадает к Санте из-за того, что ошибочно был принят за эльфа. Он пытается удержаться в системе, хотя совсем не похож на других маленьких помощников. Из-за своей "бизнесовости" и склонности к контролю малыш создает хаос на фабрике подарков.
Какие еще сиквелы можно посмотреть:
- "Как приручить дракона: Подарок Ночной Фурии", 2011;
- "Рождество Губки Боба", 2012;
- "Рождество Симпсонов";
- "Праздник Кунг-Фу панды", 2010;
- "Барби: Рождественская история", 2008;
- "Элвин и бурундуки: Рождество с бурундуками", 2012 и другие.
