Рождественско-новогодние сиквелы самых популярных мультфильмов, которые надо посмотреть в декабре

Сегодня – День Святого Николая, а вскоре – Сочельник, Рождество и Новый год. Итак, декабрь – это идеальный месяц для просмотра чего-то тематического и праздничного.

24 Канал решил пойти оригинальным путем и выбрал для просмотра сиквелы с рождественской тематикой самых популярных мультфильмов всех времен.

Рождественско-новогодние сиквелы известных мультфильмов

"Шрек на Рождество", 2007

Рейтинг IMDb: 6,4

Шрек пытается впервые в жизни организовать идеальное Рождество для Фионы и детей. Он тщательно изучает "Руководство по Рождеству", планирует тихий семейный вечер, но, конечно, все идет не по плану.

К нему без приглашения вваливается компания друзей – надоедливый Осел, Белоснежка, Красная Шапочка, Кот в сапогах и многие другие сказочные жители. Каждый рассказывает собственную рождественскую историю, превращая вечер в сплошной хаос.

"Шрек на Рождество": смотрите онлайн отрывок мультфильма

"Рождественский Мадагаскар", 2009

Рейтинг IMDb: 6,6

Пока Алекс, Марти, Глория и Мелман пытаются вернуться домой, над Мадагаскаром неожиданно пролетает и по каким-то причинам падает Санта-Клаус – да еще и теряет память. Его сани ломаются, олени разбегаются, и теперь задача животных – доставить подарки детям всего мира, пока еще не поздно.

Пингвины берутся за ремонт саней, король Джулиан пытается использовать рождественскую магию для "улучшения" собственной кармы, а остальные учатся работать как одна команда.

"Рождественский Мадагаскар": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Ледниковый период: Гигантское Рождество", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Сид случайно разрушает рождественское украшение Мэнни, которое имеет для мамонта большую ценность. Разъяренный Мэнни говорит, что Сид попал в "плохой список" Санта-Клауса. В отчаянии Сид вместе с Персиком и другими животными отправляется на Северный полюс, чтобы лично выпросить у Санты прощения.

"Ледниковый период: Гигантское Рождество": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Бэби Босс: Рождественский бонус", 2022

Рейтинг IMDb: 5,3

Бэби Босс случайно попадает к Санте из-за того, что ошибочно был принят за эльфа. Он пытается удержаться в системе, хотя совсем не похож на других маленьких помощников. Из-за своей "бизнесовости" и склонности к контролю малыш создает хаос на фабрике подарков.

Какие еще сиквелы можно посмотреть:

"Как приручить дракона: Подарок Ночной Фурии", 2011;

"Рождество Губки Боба", 2012;

"Рождество Симпсонов";

"Праздник Кунг-Фу панды", 2010;

"Барби: Рождественская история", 2008;

"Элвин и бурундуки: Рождество с бурундуками", 2012 и другие.

