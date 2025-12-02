Несмотря на то, что современные реалии часто выбивают из колеи и ухудшают настроение, не стоит отказываться от семейных праздников в зимнюю пору. 24 Канал подобрал несколько кинолент, которые помогут вдохновиться атмосферой Рождества и Нового года.

Что посмотреть в первый день зимы?

"Кое-что от Тиффани", 2022

Рейтинг IMDb: 6,2

Однажды один мужчина решает приобрести в подарок своей девушке серьги в магазине Тиффани. Но вдруг он попадает под колеса автомобиля и случайно меняется подарками с другим мужчиной, который приобрел кольцо для признания любимой. И эта путаница не случайна, ведь сведет людей, которые нуждались в настоящем счастье.

"Незабываемое Рождество", 2022

Рейтинг IMDb: 5,3

Рождественская романтическая комедия, которая разворачивается в горнолыжном курорте в Аспене. Сьерра, которая недавно стала "вице-президентом по вопросам формирования атмосферы" в отеле, из-за несчастного случая травмируется и теряет память. Персонал больницы не может установить ее личность, поэтому Джек, который помог Сьерре, предлагает свою заботу, пока девушка не вспомнит, кто она на самом деле.

"Поезд в 31 декабря", 2024

Рейтинг IMDb: 6,6

Пассажиры направляются в новогоднюю ночь поездом из Киева во Львов. Но вдруг происходит авария и людям приходится объединиться. Люди, которые раньше относились враждебно друг к другу, начинают искать общий язык, чтобы у каждого осуществилось заветное желание.

Лента также доступна к просмотру на Netflix.

Сейчас в прокатах кино можно посмотреть вторую часть истории – "Поезд к Рождеству".

"Ледниковый период", 2002

Рейтинг IMDb: 7,5

Сейчас точно лучший период года, чтобы начать пересматривать все части про мамонта Мэнни и его друзей. Первая часть рассказывает, как группка животных, которые раньше не могли находиться вместе в одном пространстве, пытаются сделать все, чтобы спасти человеческого младенца. Они отправляются по следам людей и на их пути много препятствий и ловушек, которые могут поставить под угрозу цель стаи.

