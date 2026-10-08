Карьера оказалась под угрозой: почему Сталлоне пытался помешать выходу культового "Рэмбо"

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне признался, что после завершения съемок делал все возможное, чтобы культовый экшн "Рэмбо: Первая кровь" не попал на большие экраны. Актер считал первую версию монтажа настоящим катастрофическим провалом, который мог полностью разрушить его дальнейшую карьеру.

Как сообщает издание Port, во время выступления в программе The Graham Norton Show Сильвестр Сталлоне вспомнил свои первые впечатления от просмотра фильма 1982 года. По словам актера, первоначальная версия боевика выглядела настолько ужасно, что его собственный агент не смог сдержать эмоций во время просмотра.

Сильвестр Сталлоне назвал фильм, который мог испортить ему карьеру

Когда мы впервые посмотрели фильм в монтажной, моего агента стошнило. Это было настолько плохо, что я пытался выкупить все пленки фильма, чтобы потом их сжечь,

– поделился воспоминаниями Сильвестр.

Роль Джона Рэмбо была чрезвычайно рискованной для своего времени, ведь она затрагивала деликатные темы полицейского произвола и сложное положение ветеранов. До Сталлоне от этого предложения отказались как минимум десять известных актеров, среди которых Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман и Клинт Иствуд.

Когда попытка выкупить пленки провалилась, Сталлоне лично вмешался в процесс монтажа. Он настоял на сокращении хронометража со 180 минут до 89, удалив самые слабые кадры собственной игры и существенно снизив уровень насилия.

Сильвестр Сталлоне не хотел, чтобы "Рэмбо" вышел на экраны / Кадр из фильма

Важным шагом стало и изменение первоначального финала, в котором главный герой должен был погибнуть без какого-либо шанса на искупление. В новой версии Джон Рэмбо вызвал сочувствие зрителей, а за весь фильм от его действий случайно погиб лишь один персонаж.

Радикальные изменения превратили потенциальный провал в грандиозный успех. При бюджете в 15 миллионов долларов "Рэмбо" собрал 125 миллионов, положив начало франшизе, которая в итоге принесла более 800 миллионов долларов.

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