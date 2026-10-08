Як повідомляє видання Port, під час виступу на The Graham Norton Show Сильвестр Сталлоне пригадав перші враження від перегляду стрічки 1982 року. За словами актора, первинна версія бойовика виглядала настільки жахливо, що його власний агент не зміг стримати емоцій під час перегляду.

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Коли ми вперше подивилися стрічку у монтажній, мого агента знудило. Це було настільки погано, що я намагався викупити усі плівки фільму, аби потім їх спалити,

– поділився спогадами Сильвестр.

Роль Джона Рембо була надзвичайно ризикованою для свого часу, адже висвітлювала чутливі теми поліцейського свавілля та складний стан ветеранів. До Сталлоне від цієї пропозиції відмовилися щонайменше десять відомих акторів, серед яких Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, Дастін Гоффман та Клінт Іствуд.

Коли спроба викупити плівки провалилася, Сталлоне особисто втрутився у процес монтажу. Він наполіг на скороченні хронометражу зі 180 хвилин до 89, вилучивши найслабші кадри власної гри та суттєво зменшивши рівень насильства.

Сильвестр Сталлоне не хотів, щоб "Рембо" вийшов на екрани / Кадр з фільму

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Важливим кроком стала і зміна початкового фіналу, де головний герой мав загинути без жодного шансу на спокуту. У новій версії Джон Рембо викликав співчуття глядачів, а за весь фільм від його дій випадково загинув лише один персонаж.

Радикальні зміни перетворили потенційний провал на грандіозний успіх. При бюджеті в 15 мільйонів доларів "Рембо" зібрав 125 мільйонів, започаткувавши франшизу, яка в підсумку принесла понад 800 мільйонів доларів.

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