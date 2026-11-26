Как сообщает Parade, речь идет о фантастическом боевике "Терминатор" 1984 года, который в конечном итоге стал визитной карточкой Арнольда Шварценеггера.

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В начале 80-х Сталлоне уже мог позволить себе выбирать сценарии. За его плечами были успешные "Рокки", "Рокки 2" и "Рэмбо: Первая кровь", которые закрепили за ним статус голливудской суперзвезды.

"Терминатор" / Фото imdb



Кроме того, в то время у актера была возможность сыграть главную роль в фантастическом боевике Джеймса Кэмерона "Терминатор". Однако Сталлоне отказался, и роль киборга-убийцы в итоге досталась Арнольду Шварценеггеру.

На тот момент будущий блокбастер имел довольно скромный по голливудским меркам бюджет – 6,4 миллиона долларов. Вряд ли кто-то тогда мог предвидеть, что история о киборге из будущего превратится в одну из самых известных кинофраншиз.

Как "Терминатор" покорил мир

Фильм превзошел ожидания и собрал более 78 миллионов долларов в мировом прокате. А Шварценеггер получил роль, с которой его ассоциируют даже спустя более 40 лет.

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Более того, "Терминатор" занял 112-е место в рейтинге 300 лучших фильмов всех времен по версии Rotten Tomatoes.

В 1991 году на экраны вышел "Терминатор 2: Судный день", который благодаря революционным спецэффектам стал настоящим прорывом в кинематографе. Впоследствии франшиза пополнилась еще четырьмя фильмами.

Кроме того, в свое время Уилл Смит отказался от роли в очень популярном фильме.