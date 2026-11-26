Як передає Parade, йдеться про фантастичний бойовик "Термінатор" 1984 року, який зрештою став візитівкою Арнольда Шварценеггера.

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На початку 80-х Сталлоне вже міг дозволити собі перебирати сценарії. За його плечима були успішні "Роккі", "Роккі 2" та "Рембо: Перша кров", які закріпили за ним статус голлівудської суперзірки.

"Термінатор" / Фото imdb



Також у той час актор мав можливість зіграти головну роль у фантастичному бойовику Джеймса Кемерона "Термінатор". Однак Сталлоне відмовився, а роль кіборга-вбивці зрештою отримав Арнольд Шварценеггер.

На той момент майбутній блокбастер мав доволі скромний за голлівудськими мірками бюджет – 6,4 мільйона доларів. Навряд чи хтось тоді міг передбачити, що історія про кіборга з майбутнього перетвориться на одну з найвідоміших кінофраншиз.

Як "Термінатор" підкорив світ

Стрічка перевершила очікування та заробила понад 78 мільйонів доларів у світовому прокаті. А Шварценеггер отримав роль, з якою його асоціюють навіть через понад 40 років.

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Ба більше, "Термінатор" посів 112 місце у рейтингу 300 найкращих фільмів усіх часів за версією Rotten Tomatoes.

У 1991 році на екрани вийшов "Термінатор 2: Судний день", який завдяки революційним спецефектам став справжнім проривом у кінематографі. Згодом франшиза поповнилася ще чотирма фільмами.

Також свого часу Вілл Сміт відмовився від ролі в дуже популярному фільмі.