Легендарный Сильвестр Сталлоне работает над сценарием к приквелу культовой драмы "Рокки"

Сильвестр Сталлоне активно работает над предысторией легендарной серии фильмов "Рокки". Это лента, которая в свое время принесла ему всемирную известность и сделала культовым персонажем в мире кино.

Сейчас он стремится расширить вселенную "Рокки", погружая зрителей в раннюю историю своего героя и исследуя те события, которые предшествовали легендарному боксерскому пути Рокки. В материале узнаете, что сказал актер о своей работе.

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Сильвестр Сталлоне пишет сценарий к приквелу драмы "Рокки"

Сталлоне является сценаристом всех шести фильмов культовой серии о Рокки, сделавшей его мировой звездой. в. Кроме этого, Сталлоне также сыграл главную роль в каждой ленте, воплотив образ боксерского чемпиона из Филадельфии, который стал символом борьбы и настойчивости. Кроме того, Сталлоне выступил режиссером четырех фильмов серии.

Актер анонсировал выход приквела. Он сравнил будущий фильм с классическим мультфильмом Walt Disney "Леди и Блудница". В коротком видео Сталлоне поделился, что уже написал несколько страниц сценария для этого фильма, отметив:

Приквел "Рокки" очень близок и дорог моему сердцу. Я написал несколько страниц об этом, и, кажется, оно написано само собой.

По словам Сталлоне, сюжет приквела сосредоточится на подростковых годах главных героев – 15-летней Эдриан, 17-летнего Рокки и старшего брата Эдриан и лучшего друга Рокки.

Идея приквела заключается в том, чтобы показать молодого Рокки как "плохого парня", что приведет на интересную динамику развития персонажей и их отношений. Сталлоне прокомментировал:

"Это почти как "Леди и Блудко", но с реальными людьми. Это будет замечательно".

Учитывая, что Сталлоне было 29 лет, когда вышел первый фильм "Рокки" в 1976 году, события приквела, вероятно, будут разворачиваться примерно за 10 лет до первой части.