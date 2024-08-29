Артист рассказал о важном событии – на днях его старшая дочь София праздновала свой день рождения. Именно по этому случаю 78-летний актер опубликовал несколько фотографий.

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Сильвестр Сталлоне опубликовал архивное фото с семьей

На одном из снимков Сталлоне поделился архивным кадром, где он еще молод, позирует вместе с Дженнифер и совсем маленькой Софией, сидящая на руках у своих звездных родителей.

С Днем рождения, моя прекрасная дочь София! Это фото как будто вчера было сделано. Мы так гордимся щедростью, креативностью и добром, которые ты несешь в мир,

– написал актер в День рождения дочери.

К слову, Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин считаются одной из известнейших пар Голливуда. Их отношения всегда были под прицелом общественности, поэтому любые изменения в их жизни привлекают большое внимание.

Недавно начали распространяться слухи о возможном разводе пара, что вызвало много обсуждений среди поклонников. Однако, судя по последним совместным снимкам, которыми Сталлоне поделился в сети, все указывает на то, что у них в семье царит гармония и любовь.