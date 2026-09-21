"Спасибо и пока": Сильвестр Сталлоне рассказал, почему отказался стать "послом" Трампа в Голливуде

Сильвестр Сталлоне может сыграть Рокки, Рэмбо и пережить на экране практически все, что только способны придумать сценаристы. А вот одна роль оказалась для него слишком сложной – роль "специального посланника" Дональда Трампа в Голливуде.

Как сообщает Variety, в интервью The Sunday Times 80-летний актер рассказал, что о своем новом "назначении" вообще узнал… из телевизора. В январе 2025 года Трамп объявил Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными представителями, которые должны были помочь вернуть больше кинопроизводства в США.

По словам Сталлоне, он смотрел телевизор, когда услышал, что вместе с Гибсоном и Войтом должен стать одним из представителей Голливуда. Реакция была примерно такой: "Что? Простите? Серьезно?"

Актер пояснил, что если бы его спросили заранее, он сразу ответил бы, что эта идея вряд ли сработает. Голливуд Сталлоне сравнил с феодальными владениями: большие студии преследуют собственные интересы, и просто прийти и объяснить им, как вести бизнес, не получится.

"Спасибо и чао"

Сталлоне говорит, что прямо сказал Трампу: "Это не сработает", а от самой роли фактически отказался словами "спасибо и чао". По его мнению, Голливуд и без такого посредничества продолжит меняться, а корпоративные руководители вряд ли будут ждать от актера советов по финансам.

При этом история с "послами" не осталась лишь красивым названием. Джон Войт, например, в 2026 году встречался с Трампом и продвигал идею федеральных налоговых стимулов для американского кино- и телепроизводства. Сам Трамп в августе призвал Конгресс поддержать такие стимулы.

Политика политикой, а симпатия осталась

В то же время Сталлоне не скрывает своего доброжелательного отношения к Трампу. В интервью он упоминал, что ранее представлял его на мероприятии в Мар-а-Лаго и называл "мифическим персонажем".

К слову, другой, так называемый, посланник Трампа недавно оказался в центре громкого скандала.