Как сообщает pagesix, во время Fan Expo Canada актер вышел на сцену, помахал зрителям, а затем начал повторять жесты переводчицы с американского языка жестов. Видео этого момента быстро разлетелось по сети – и публика, мягко говоря, не оценила эту импровизацию.



Мел Гибсон / Фото Getty Images



Пользователи соцсетей назвали поведение актера оскорбительным и неуместным. Правда, нашлись и те, кто решил, что Гибсон просто троллит публику. Но когда переводчик просто выполняет свою работу, а ты вдруг решаешь повторять его движения перед толпой – шутка может оказаться не такой смешной, как кажется в голове.

Сам Гибсон уже прокомментировал ситуацию. Он заявил, что на сцене был взволнован, поэтому повел себя импульсивно и бездумно, а также извинился перед всеми, кого его поведение могло обидеть. По словам актера, злого умысла в его действиях не было.

Для Гибсона это особенно неловкая история, ведь его имя уже не раз попадало в скандальные заголовки. В прошлом актер сталкивался с серьезной критикой из-за антисемитских, расистских, сексистских и гомофобных высказываний.

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Кстати, недавно в скандал попала и Гвинет Пэлтроу – актрису раскритиковали из-за запланированного ужина.