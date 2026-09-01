Як повідомляє pagesix, під час Fan Expo Canada актор вийшов на сцену, помахав глядачам, а потім почав повторювати жести перекладачки американської жестової мови. Відео цього моменту швидко розлетілося мережею – і публіка, м'яко кажучи, не оцінила імпровізацію.



Мел Гібсон / Фото Getty images



Користувачі соцмереж назвали поведінку актора образливою та недоречною. Щоправда, знайшлися й ті, хто вирішив, що Гібсон просто тролить публіку. Але коли перекладач просто виконує свою роботу, а ти раптом вирішуєш повторювати його рухи перед натовпом – жарт може виявитися не таким смішним, як здається в голові.

Сам Гібсон уже прокоментував ситуацію. Він заявив, що на сцені був схвильований, тому повівся імпульсивно і бездумно, а також перепросив усіх, кого його поведінка могла образити. За словами актора, злого наміру в його діях не було.

Для Гібсона це особливо незручна історія, адже його ім'я вже не раз опинялося у скандальних заголовках. У минулому актор стикався із серйозною критикою через антисемітські, расистські, сексистські та гомофобні висловлювання.

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До речі, нещодавно у скандал втрапила й Гвінет Пелтроу – акторку розкритикували через заплановану вечерю.