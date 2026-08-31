Як повідомляє dailymail, 53-річна засновниця Goop нібито планувала 29 серпня влаштувати у своєму будинку приватну вечерю на честь Альтмана. Захід мав бути "off-the-record ", тобто без зайвих камер, журналістів і, очевидно, бажання пояснювати всім в інтернеті, навіщо саме це було потрібно.



Сем Альтман / Фото asiaplustj.info



Втім, після того як запрошення потрапило в публічний простір, почалася хвиля критики. Користувачі соцмереж активно обговорювали сам факт вечері та зв'язок Пелтроу з одним із найвідоміших представників індустрії штучного інтелекту.

За словами джерел, захід "відклали на невизначений час через негативну реакцію". Ба більше, інсайдер припустив, що вечірка взагалі може не відбутися.

Ситуацію Пелтроу спробувала перевести у жартівливу площину. Наступного дня вона опублікувала в Instagram серію сатиричних запрошень на нібито такі ж вечері, але вже для Шрека, Саманти Джонс із "Сексу у великому місті" та вигаданого персонажа Чанті Білуги.

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Цікаво, що сама Пелтроу далеко не чужа для світу штучного інтелекту. Її компанія Goop співпрацює з AI-платформами, а сама акторка раніше розповідала, що регулярно використовує штучний інтелект, зокрема для пошуку рецептів.

Що за скандал з Семом Альтманом

Сем Альтман опинився в центрі численних суперечок через діяльність OpenAI та стрімкий розвиток штучного інтелекту. Його критикують за вплив AI на робочі місця й креативні професії, величезні потреби дата-центрів у електроенергії та воді, а також за суперечки навколо майбутнього OpenAI та його комерціалізації.

Окремий скандал виник навколо його конфлікту з Ілоном Маском, який звинувачував Альтмана та OpenAI у відмові від початкової некомерційної місії компанії. Судовий конфлікт став одним із найгучніших протистоянь у світі технологій, хоча присяжні зрештою відхилили позов Маска.

У Голлівуді нещодавно в скандал потрапив Марк Руффало: у актора виник конфлікт з Paramount.



