Как сообщает dailymail, 53-летняя основательница Goop якобы планировала 29 августа устроить в своем доме частный ужин в честь Альтмана. Мероприятие должно было пройти в формате "off-the-record", то есть без лишних камер, журналистов и, очевидно, желания объяснять всем в интернете, зачем именно это было нужно.



Сэм Альтман / Фото asiaplustj.info



Впрочем, после того как приглашение попало в публичное пространство, началась волна критики. Пользователи соцсетей активно обсуждали сам факт ужина и связь Пелтроу с одним из самых известных представителей индустрии искусственного интеллекта.

По словам источников, мероприятие "отложили на неопределенный срок из-за негативной реакции". Более того, инсайдер предположил, что вечеринка вообще может не состояться.

Пэлтроу попыталась перевести ситуацию в шуточную плоскость. На следующий день она опубликовала в инстаграме серию сатирических приглашений на якобы такие же ужины, но уже для Шрека, Саманты Джонс из "Секса в большом городе" и вымышленного персонажа Чанти Белуги.

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Интересно, что сама Пелтроу далеко не чужда миру искусственного интеллекта. Ее компания Goop сотрудничает с AI-платформами, а сама актриса ранее рассказывала, что регулярно использует искусственный интеллект, в частности для поиска рецептов.

Что за скандал с Сэмом Альтманом

Сэм Альтман оказался в центре многочисленных споров из-за деятельности OpenAI и стремительного развития искусственного интеллекта. Его критикуют за влияние ИИ на рабочие места и творческие профессии, огромные потребности дата-центров в электроэнергии и воде, а также за споры вокруг будущего OpenAI и его коммерциализации.

Отдельный скандал разгорелся вокруг его конфликта с Илоном Маском, который обвинял Альтмана и OpenAI в отказе от первоначальной некоммерческой миссии компании. Судебный конфликт стал одним из самых громких противостояний в мире технологий, хотя присяжные в конечном итоге отклонили иск Маска.

В Голливуде недавно в скандал попал Марк Руффало: у актера возник конфликт с Paramount.