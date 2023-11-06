"Симпсоны" отказались от одной из самых известных шуток: как сценаристы объясняют это

Американский ситком "Симпсоны" выходит с 1989 года и насчитывает уже 35 сезонов. А теперь сценаристы объявили об отказе от одного из самых популярных комедийных приемов шоу.

Что именно исключили из сюжета создатели сериала, что стало причиной и как отреагировали поклонники любимого мультсериала "Симпсоны", читайте в материале.

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Создатели "Симпсонов" отказались от одной из самых известных шуток

А именно, в мультсериале больше не будет показано, как Гомер душит своего сына Барта. Свое решение сценаристы объяснили тем, что "времена изменились" и популяризация насилия над детьми может помешать обществу.



Мультсериал "Симпсоны" / Fox Television Animation

Впервые этот комедийный жест был показан более 30 лет назад в конце первого эпизода "Симпсонов" и стал одним из самых распространенных в сериале. Эта сцена заключалась в том, что когда Барт шутил или совершал какой-то проступок, Гомер восклицал "Ах ты, ты мал!" и приложил руки к горлу сына своего.

А позже этот жест использовался не только к Барту, но и к другим персонажам. "Симпсоны" даже называли этот прием устаревшим способом наказания.

Новый эпизод подтвердил, что больше этого комедийного жеста не будет на наших экранах

В третьей серии 35-го сезона Гомер и Мардж встречают новую семью на Эвергрин Террасе – Гомер поздравляет главу семьи рукопожатием. Когда новый сосед выражает Гомеру комплимент за его крепкую хватку, тот говорит Марджу, что годы "давления мальчика окупились". Однако главный герой возвращается к новому другу и объясняет: "Шучу, я больше этого не делаю - времена изменились".

Поклонники ситкома, которые продолжают пересматривать "Симпсонов" до сих пор, выразили благодарность сценаристам за такое сознательное решение и отметили, что "теперь такое считается жестокостью к детям".

О чем известен мультсериал "Симпсоны"

Это культовая сатирическая пародия на образ жизни среднего класса в США, воплощенная в семье Симпсонов, состоящей из Гомера, Мардж, Барта, Леса и Мэгги. Большинство событий разворачиваются в вымышленном городке Спрингфилде. Это шоу высмеивает множество аспектов человеческой жизни, американской культуры, общества и даже американского телевидения.

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