Що саме виключили з сюжету кінотворці серіалу, що стало причиною та як відреагували шанувальники улюбленого мультсеріалу "Сімпсони", читайте в матеріалі.

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Творці "Сімпсонів" відмовились від одного з найвідоміших жартів

А саме, у мультсеріалі більше не буде показано, як Гомер душить свого сина Барта. Своє рішення сценаристи пояснили тим, що "часи змінились" і популяризація насилля над дітьми може зашкодити суспільству.



Мультсеріал "Сімпсони" / Fox Television Animation

Вперше цей комедійний жест був показаний понад 30 років тому наприкінці першого епізоду "Сімпсонів" і став одним із найпоширеніших у серіалі. Ця сцена полягала в тому, що коли Барт жартував, або вчиняв якийсь проступок, Гомер вигукував "Ах ти, ти малий!" та прикладав руки до горла свого сина.

А пізніше цей жест використовувався не тільки до Барта, а й до інших персонажів. "Сімпсони" навіть називали цей прийом застарілим способом покарання.

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У третій серії 35-го сезону Гомер і Мардж зустрічають нову сім'ю на Евергрін Терасі – Гомер вітає голову родини рукостисканням. Коли новий сусід висловлює Гомерові комплімент за його міцну хватку, той говорить Мардж, що роки "душіння хлопчика окупилися". Однак головний герой повертається до нового друга та пояснює: "Жартую, я більше цього не роблю – часи змінилися".

Шанувальники ситкому, які продовжують переглядати "Сімпсонів" досі, висловили вдячність сценаристам за таке свідоме рішення та зауважили, що "тепер таке вважається жорстокістю до дітей".

Про що відомий мультсеріал "Сімпсони"

Це культова сатирична пародія на стиль життя середнього класу в США, втілена у сім'ї Сімпсонів, що складається з Гомера, Мардж, Барта, Ліси та Меґґі. Більшість подій розгортаються у вигаданому містечку Спрингфілді. Це шоу висміює безліч аспектів людського життя, американську культуру, суспільство і навіть американське телебачення.

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