Впервые за 20 лет: легендарные "Симпсоны" возвращаются на большие экраны
- 20th Century Studios начала работу над новым фильмом по мотивам "Симпсонов".
- Это будет первый фильм о "Симпсонах" на большом экране за последние 20 лет.
Настоящие фанаты "Симпсонов" замерли в ожидании. Ведь компания 20th Century Studios начала работу над фильмом, который снимут по мотивам мультсериала.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание АВС. В материале узнаете все подробности, которые известны о новой ленте.
"Симпсоны" возвращаются в кино: что известно?
Уже известна точная дата премьеры, в частности, фильм выйдет 23 июля 2027 года, однако никакие подробности о сюжете пока не разглашают.
Ура! Симпсоны возвращаются в кинотеатры с новым фильмом 23 июля 2027 года,
– говорится в сообщении компании.
Об этом написали на инстаграм-странице 20th Century Studios. В комментариях под публикацией уже можно заметить большое количество комментариев от поклонников, которые с нетерпением ожидают премьеры.
Что известно о мультсериале "Симпсоны"?
- "Симпсоны" – это популярный американский анимационный сатирический анимационный сериал.
- Премьера состоялась 19 апреля 1987 года.
- Сериал является самым длинным в истории американского телевидения.
- Он насчитывает более 700 серий и 32 сезона.
- Сериал высмеивает различные аспекты жизни людей, американскую культуру, телевидение, а также часто предусматривает какие-то события.