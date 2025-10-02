Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание АВС. В материале узнаете все подробности, которые известны о новой ленте.

"Симпсоны" возвращаются в кино: что известно?

Уже известна точная дата премьеры, в частности, фильм выйдет 23 июля 2027 года, однако никакие подробности о сюжете пока не разглашают.

Ура! Симпсоны возвращаются в кинотеатры с новым фильмом 23 июля 2027 года,

– говорится в сообщении компании.

Об этом написали на инстаграм-странице 20th Century Studios. В комментариях под публикацией уже можно заметить большое количество комментариев от поклонников, которые с нетерпением ожидают премьеры.

Что известно о мультсериале "Симпсоны"?