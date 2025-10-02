Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання АВС. У матеріалі дізнаєтеся усі подробиці, які відомі про нову стрічку.

Дивіться також Документальні фільми про спорт, які подарують справжнє відчуття адреналіну

"Сімпсони" повертаються у кіно: що відомо?

Уже відома точна дата прем'єри, зокрема, фільм вийде 23 липня 2027 року, однак жодні подробиці про сюжет наразі не розголошують.

Ура! Сімпсони повертаються в кінотеатри з новим фільмом 23 липня 2027 року,

– йдеться у повідомленні компанії.

Про це написали на інстаграм-сторінці 20th Century Studios. У коментарях під публікацією вже можна помітити велику кількість коментарів від прихильників, які з нетерпінням очікують прем'єри.

Не пропустіть! "Сімпсони" лякають точністю своїх пророцтв: 7 моторошних передбачень, які стали реальністю – за посиланням.

Що відомо про мультсеріал "Сімпсони"?