Стали на захист України й актори. Хто зараз служить, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Які українські актори зараз служать?
Володимир Ращук
Одні з найпопулярніших проєктів за участі Володимира Ращука – серіал "Прикордонники" і фільм "Каховський об'єкт". Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на війну. Військовий служить у батальйоні "Свобода" у складі бригади швидкого реагування на Нацгвардії "Рубіж".
Володимир Ращук / Фото з інстаграму актора
Дмитро Сова
Дмитро Сова поповнив лави Збройних Сил України на початку російського повномасштабного вторгнення. Зараз актор служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ. Чоловік поєднує військову діяльність з акторською, зокрема знявся у серіалі "Прикордонники", у фільмах "Песики", "Потяг до Різдва", "Вартові Різдва".
Дмитро Сова / Фото з інстаграму актора
Данііл Мірешкін
Коли розпочалася велика війна, Данііл Мірешкін зайнявся волонтерством. Також він допомагав іноземним журналістам висвітлювати російську агресію проти України. Згодом чоловік долучився до полку "Азов".
Данііл Мірешкін / Скриншот з відео
Гарік Бірча
Зірка популярного комедійного серіалу "Віталька" Гарік Бірча став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Актор має звання головного сержанта і служить у 210-му окремому штурмовому полку.
Гарік Бірча / Фото "Ліга Сміху"
Ігор Ласточкін
Зірка "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін спершу волонтерив, а згодом вирішив доєднатися до Сил оборони України. Він проходить службу у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".
Ігор Ласточкін / Фото "1+1"