Стали на защиту Украины и актеры. Кто сейчас служит, читайте в материале 24 Канала.

Какие украинские актеры сейчас служат?

Владимир Ращук

Одни из самых популярных проектов с участием Владимира Ращука – сериал "Пограничники" и фильм "Каховский объект". После начала полномасштабного вторжения он добровольно ушел на войну. Военный служит в батальоне "Свобода" в составе бригады быстрого реагирования на Нацгвардии "Рубеж".

Владимир Ращук / Фото из инстаграма актера

Дмитрий Сова

Дмитрий Сова пополнил ряды Вооруженных Сил Украины в начале российского полномасштабного вторжения. Сейчас актер служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск. Мужчина совмещает военную деятельность с актерской, в частности снялся в сериале "Пограничники", в фильмах "Песики", "Поезд к Рождеству", "Стражи Рождества".

Дмитрий Сова / Фото из инстаграма актера

Даниил Мирешкин

Когда началась большая война, Даниил Мирешкин занялся волонтерством. Также он помогал иностранным журналистам освещать российскую агрессию против Украины. Впоследствии мужчина присоединился к полку "Азов".

Даниил Мирешкин / Скриншот из видео

Гарик Бирча

Звезда популярного комедийного сериала "Виталька" Гарик Бирча стал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Актер имеет звание главного сержанта и служит в 210-м отдельном штурмовом полку.

Гарик Бирча / Фото "Лига Смеха"

Игорь Ласточкин

Звезда "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин сначала волонтерил, а затем решил присоединиться к Силам обороны Украины. Он проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Игорь Ласточкин / Фото "1+1"