Уперше за 20 років: легендарні "Сімпсони" повертаються на великі екрани
- 20th Century Studios розпочала роботу над новим фільмом за мотивами "Сімпсонів".
- Це буде перший фільм про "Сімпсонів" на великому екрані за останні 20 років.
Справжні фанати "Сімпсонів" завмерли в очікуванні. Адже компанія 20th Century Studios розпочала роботу над фільмом, який знімуть за мотивами мультсеріалу.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання АВС. У матеріалі дізнаєтеся усі подробиці, які відомі про нову стрічку.
"Сімпсони" повертаються у кіно: що відомо?
Уже відома точна дата прем'єри, зокрема, фільм вийде 23 липня 2027 року, однак жодні подробиці про сюжет наразі не розголошують.
Ура! Сімпсони повертаються в кінотеатри з новим фільмом 23 липня 2027 року,
– йдеться у повідомленні компанії.
Про це написали на інстаграм-сторінці 20th Century Studios. У коментарях під публікацією вже можна помітити велику кількість коментарів від прихильників, які з нетерпінням очікують прем'єри.
Що відомо про мультсеріал "Сімпсони"?
- "Сімпсони" – це популярний американський анімаційний сатиричний серіал.
- Прем'єра відбулася 19 квітня 1987 року.
- Серіал є найдовшим в історії американського телебачення.
- Він налічує понад 700 серій та 32 сезони.
- Серіал висміює різні аспекти життя людей, американську культуру, телебачення, а також часто передбачає якісь події.