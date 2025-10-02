Укр Рус
Кіноновини
2 жовтня, 10:23
2

Уперше за 20 років: легендарні "Сімпсони" повертаються на великі екрани

Ольга Паньків
Основні тези
  • 20th Century Studios розпочала роботу над новим фільмом за мотивами "Сімпсонів".
  • Це буде перший фільм про "Сімпсонів" на великому екрані за останні 20 років.

Справжні фанати "Сімпсонів" завмерли в очікуванні. Адже компанія 20th Century Studios розпочала роботу над фільмом, який знімуть за мотивами мультсеріалу.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання АВС. У матеріалі дізнаєтеся усі подробиці, які відомі про нову стрічку.

"Сімпсони" повертаються у кіно: що відомо?

Уже відома точна дата прем'єри, зокрема, фільм вийде 23 липня 2027 року, однак жодні подробиці про сюжет наразі не розголошують.

Ура! Сімпсони повертаються в кінотеатри з новим фільмом 23 липня 2027 року, 
– йдеться у повідомленні компанії.

Про це написали на інстаграм-сторінці 20th Century Studios. У коментарях під публікацією вже можна помітити велику кількість коментарів від прихильників, які з нетерпінням очікують прем'єри.

Що відомо про мультсеріал "Сімпсони"?

  • "Сімпсони" – це популярний американський анімаційний сатиричний серіал.
  • Прем'єра відбулася 19 квітня 1987 року.
  • Серіал є найдовшим в історії американського телебачення.
  • Він налічує понад 700 серій та 32 сезони.
  • Серіал висміює різні аспекти життя людей, американську культуру, телебачення, а також часто передбачає якісь події.