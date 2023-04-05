Кроме Ксоло Маридуэнья, известного по ролям Мигеля Диаса в сериале Netflix Cobra Kai и Виктора Грэма в проекте NBC Parenthood, в фильме сыграют Адриана Барраза, Дамиан Альказар, Эльпидия Каррио и другие. Фильм снял пуэрто-риканский режиссер Анхель Мануэль Сото, прославившийся социальной драмой "Короли Шарм-Сити" в 2020 году. Продюсером картины стал Джон Рикард.

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"Синий жук": съемки, сюжет и трейлер

В ноябре 2018 года компания Warner Bros. Pictures и DC Films начали разработку фильма о Хайме Рейесе, а сценарий написал Гарет Даннет-Алкосер. Зев Форман был исполнительным продюсером проекта, который планировалось создать в качестве первого фильма DCEU с латиноамериканцем в главной роли. В рамках стримингового сервиса HBO Max DC Films планировала выпускать несколько среднебюджетных фильмов в год, включая "Синий Жук".

В апреле 2021 года фильм попал в список фильмов DC, которые должны были выйти в 2022 или 2023 годах. Начало съемок планировалось на начало 2022 года, но началось 25 мая 2022 года в Атланте и планируется также в Эль-Пасо.

В центре события фильма – Хайме Рейес (Ксоло Маридуэнья) – возвращающийся в родной дом выпускник колледжа полон надежд на будущее. Однако дом стал не тем местом, которым он его помнит. В поисках своего назначения Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и дарит невероятный доспех. Теперь у Хайме есть чрезвычайные и непредсказуемые способности, которые навсегда меняют его жизнь. Он становится супергероем под именем "Синий Жук".

В украинских кинотеатрах фильм выйдет 17 августа 2023 года.

"Синий жук": смотрите трейлер