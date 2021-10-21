Сейчас съемки ленты находятся в самом разгаре. Мировая и украинская премьеры пройдут одновременно. Ориентировочно фильм выйдет на широкие экраны осенью 2022 года.
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Образ Ксении Мишиной в роли Анастасии
Звезда показала готический образ с темной помадой, окровавленным лицом, синяками на теле и в черном наряде.
Кадры со съемок The Chernobyl Fallout / Фото из инстаграма Ксении Мишиной и Василия Москаленко
Полный текст Ксении Мишиной в инстаграме:
Вот и сбылась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре The Chernobyl Fallout. Пусть роль и небольшая (всегда говорю: четко формулируйте свои желания), но зато какая... Синяк есть? – есть! Лицо в крови было? – было! Монстры? Экзорцизм? – узнаете позже. А пока спасибо команде @hollywoodukraine, режиссеру @vasyl.moskalenko и обстоятельствам, которые привели меня к моей маленькой мечте.
Реакция сети
Актриса также спросила своих подписчиков, любят ли они хорроры. В ответ получила положительные отзывы о своем образе:
- "Что-то будет невероятное";
- "Просто шикарна в любом образе";
- "Посмотрю фильм только из-за вас";
- "Вау, супер!";
- "Боже, какая вы красивая! Вам все образы идут. Все фильмы и сериалы с вашим участием смотрю";
- "Вау, жду с нетерпением!".
Ксения – очень талантливая и трудолюбивая. Она прекрасно справилась с ролью на английском языке. Думаю, что у Ксюши большие перспективы в мировом кино. За пять лет с ее настойчивостью и самоотдачей она может стать топ-актрисой Голливуда,
– поделился режиссер фильма.
Что известно о проекте The Chernobyl Fallout
Это первый украинский англоязычный социальный хоррор под руководством Василия Москаленко. Сценарий проекта адаптировал голливудский сценарист Майк Макки. Производством ленты занимается кинокомпания Hollywood Ukraine.
В фильме The Chernobyl Fallout мы поднимаем одну из важнейших проблем Украины: Чернобыльская авария и ее последствия. Катастрофа изменила множество судеб, повлияла на ход мировой истории. С помощью популярного кинематографа я хочу еще раз обратить внимание зрителей на проблему последствий взрыва на ЧАЭС,
– сказал Москаленко.
В центре сюжета – история тайного исчезновения ученого из Великобритании в Чернобыльской зоне отчуждения. На его поиски прилетела сестра Оливия и отправилась в город Припять. Там она познакомилась с Анастасией, которая работает в местной гостинице.
Одной из моих киномечт, скорее киноцелей, были съемки в хорроре. И вуаля, недавно я примерила на себя роль в фильме ужасов и получила кайф от процесса. Вопреки небольшой роли, у меня остался синяк на теле. А еще предстоял долгий процесс разгримирования после сложного мейка. Крови было море!,
– поделилась впечатлениями актриса.
Главную роль в фильме The Chrnobyl Fallout сыграла актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буэнс ("Круэлла", "Кингсман"). Также в фильме сыграли:
- Роб Фельдман ("Убивая Еву");
- Олег Драч ("Смерть Сталина", "Цена правды");
- Кира Подольская ("Крепостная").