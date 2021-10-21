Синяк и лицо в крови: Ксения Мишина напугала образом в англоязычном фильме о Чернобыле

Ксения Мишина в инстаграме поделилась фотографиями со съемочного процесса англоязычной ленты о Чернобыле — The Chernobyl Fallout. Зрители считают, что жанр хоррора очень к лицу актрисе.

Сейчас съемки ленты находятся в самом разгаре. Мировая и украинская премьеры пройдут одновременно. Ориентировочно фильм выйдет на широкие экраны осенью 2022 года.

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Образ Ксении Мишиной в роли Анастасии

Звезда показала готический образ с темной помадой, окровавленным лицом, синяками на теле и в черном наряде.

Кадры со съемок The Chernobyl Fallout / Фото из инстаграма Ксении Мишиной и Василия Москаленко

Полный текст Ксении Мишиной в инстаграме:

Вот и сбылась маленькая мечта девочки. Снялась она в хорроре The Chernobyl Fallout. Пусть роль и небольшая (всегда говорю: четко формулируйте свои желания), но зато какая... Синяк есть? – есть! Лицо в крови было? – было! Монстры? Экзорцизм? – узнаете позже. А пока спасибо команде @hollywoodukraine, режиссеру @vasyl.moskalenko и обстоятельствам, которые привели меня к моей маленькой мечте.

Реакция сети

Актриса также спросила своих подписчиков, любят ли они хорроры. В ответ получила положительные отзывы о своем образе:

"Что-то будет невероятное";

"Просто шикарна в любом образе";

"Посмотрю фильм только из-за вас";

"Вау, супер!";

"Боже, какая вы красивая! Вам все образы идут. Все фильмы и сериалы с вашим участием смотрю";

"Вау, жду с нетерпением!".

Ксения – очень талантливая и трудолюбивая. Она прекрасно справилась с ролью на английском языке. Думаю, что у Ксюши большие перспективы в мировом кино. За пять лет с ее настойчивостью и самоотдачей она может стать топ-актрисой Голливуда,

– поделился режиссер фильма.

Что известно о проекте The Chernobyl Fallout

Это первый украинский англоязычный социальный хоррор под руководством Василия Москаленко. Сценарий проекта адаптировал голливудский сценарист Майк Макки. Производством ленты занимается кинокомпания Hollywood Ukraine.

В фильме The Chernobyl Fallout мы поднимаем одну из важнейших проблем Украины: Чернобыльская авария и ее последствия. Катастрофа изменила множество судеб, повлияла на ход мировой истории. С помощью популярного кинематографа я хочу еще раз обратить внимание зрителей на проблему последствий взрыва на ЧАЭС,

– сказал Москаленко.

В центре сюжета – история тайного исчезновения ученого из Великобритании в Чернобыльской зоне отчуждения. На его поиски прилетела сестра Оливия и отправилась в город Припять. Там она познакомилась с Анастасией, которая работает в местной гостинице.

Одной из моих киномечт, скорее киноцелей, были съемки в хорроре. И вуаля, недавно я примерила на себя роль в фильме ужасов и получила кайф от процесса. Вопреки небольшой роли, у меня остался синяк на теле. А еще предстоял долгий процесс разгримирования после сложного мейка. Крови было море!,

– поделилась впечатлениями актриса.

Главную роль в фильме The Chrnobyl Fallout сыграла актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буэнс ("Круэлла", "Кингсман"). Также в фильме сыграли: