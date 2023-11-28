Актриса сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон объявила голодовку в поддержку Газы

Актриса из "Секса в большом городе" Синтия Никсон присоединилась к группе активистов возле Белого дома. Они заявили, что объявляют голодовку, чтобы выразить свою поддержку Газе.

Поэтому Никсон, к которой также присоединились законодатели штатов, выразила свою гражданскую позицию с призывом к постоянному, а не временному прекращению огня в Секторе Газы.

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Синтия Никсон поддерживает Сектор Газа

Никсон выразила протест против значительного количества жертв в секторе Газа в результате ударов со стороны Израиля. По ее словам, количество погибших среди жителей Сектора Газа превосходит количество гражданских жертв во время войны США в Афганистане. Также Никсон подчеркнула, что Сектор Газа находится на грани голода.

Несмотря на временное перемирие, позволившее освободить некоторых заложников, удерживаемых ХАМАСом и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе, протест продолжается.

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