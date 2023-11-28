Актриса сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон объявила голодовку в поддержку Газы
Источник:The Times of Israel
Актриса из "Секса в большом городе" Синтия Никсон присоединилась к группе активистов возле Белого дома. Они заявили, что объявляют голодовку, чтобы выразить свою поддержку Газе.
Поэтому Никсон, к которой также присоединились законодатели штатов, выразила свою гражданскую позицию с призывом к постоянному, а не временному прекращению огня в Секторе Газы.
Советуем 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться
Синтия Никсон поддерживает Сектор Газа
Никсон выразила протест против значительного количества жертв в секторе Газа в результате ударов со стороны Израиля. По ее словам, количество погибших среди жителей Сектора Газа превосходит количество гражданских жертв во время войны США в Афганистане. Также Никсон подчеркнула, что Сектор Газа находится на грани голода.
Несмотря на временное перемирие, позволившее освободить некоторых заложников, удерживаемых ХАМАСом и увеличить поток гуманитарной помощи в Газе, протест продолжается.
Последние новости войны ХАМАС с Израилем
- 7:00 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Оно длилось 4 дня.
- 11 израильских заложников были освобождены на четвертый день перемирия.
- Перемирие в Газе планируется продлить еще на два дня.
- Родственники израильских заложников рассказали, что представители Красного Креста не оказывают людям никакой заметной помощи.
- Илон Маск посетил кибуц Кфар-Аза, где произошли жестокие убийства израильтян, и встретится с родными заложников.