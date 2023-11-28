Тому Ніксон, до якої також приєдналися законодавці штатів, виразила свою громадянську позицію з закликом до постійного, а не тимчасового припинення вогню в Секторі Гази.

Радимо 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Сінтія Ніксон підтримує Сектор Гази

Ніксон висловила протест проти значної кількості жертв в Секторі Газа внаслідок ударів з боку Ізраїлю. За її словами, кількість загиблих серед мешканців Сектора Газа перевершує кількість цивільних жертв під час війни США в Афганістані. Також Ніксон наголосила, що Сектор Гази знаходиться на межі голоду.

Попри тимчасове перемир'я, яке дозволило звільнити деяких заручників, утримуваних ХАМАСом, та збільшити потік гуманітарної допомоги в Газі, протест продовжується.

Останні новини війни ХАМАСу з Ізраїлем