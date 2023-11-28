Тому Ніксон, до якої також приєдналися законодавці штатів, виразила свою громадянську позицію з закликом до постійного, а не тимчасового припинення вогню в Секторі Гази.
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Сінтія Ніксон підтримує Сектор Гази
Ніксон висловила протест проти значної кількості жертв в Секторі Газа внаслідок ударів з боку Ізраїлю. За її словами, кількість загиблих серед мешканців Сектора Газа перевершує кількість цивільних жертв під час війни США в Афганістані. Також Ніксон наголосила, що Сектор Гази знаходиться на межі голоду.
Попри тимчасове перемир'я, яке дозволило звільнити деяких заручників, утримуваних ХАМАСом, та збільшити потік гуманітарної допомоги в Газі, протест продовжується.
Останні новини війни ХАМАСу з Ізраїлем
- 7:00 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно тривало 4 дні.
- 11 ізраїльських заручників звільнили на четвертий день перемир'я.
- Перемир'я в Газі планується продовжити ще на два дні.
- Родичі ізраїльських заручників розповіли, що представники Червоного Хреста не надають людям жодної помітної допомоги.
- Ілон Маск відвідав кібуц Кфар-Аза, де відбулися жорстокі вбивства ізраїльтян, і зустрінеться з рідними заручників.