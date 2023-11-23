Обладательница Оскара Сьюзан Сарандон потеряла контракт из-за поддержки ХАМАСа
Источник:Deadline
Американское агентство талантов прекратило сотрудничество с голливудской актрисой Сьюзан Сарандон. Причиной стало то, что знаменитость публично выразила поддержку боевикам ХАМАСа.
Принятие такого решения агентством явилось следствием скандальных заявлений актрисы Сьюзан Сарандон на последнем пропалестинском митинге в Нью-Йорке. Что сказала голливудская звезда о войне, читайте в материале.
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Сьюзан Сарандон приняла участие в нескольких митингах в поддержку Палестины
На одном из митингов голливудская звезда сделала громкие заявления.
Сейчас многие боятся быть евреями и начинают чувствовать, как это – быть мусульманами в Америке,
– сказала Сарандон.
Сьюзан Сарандон добавила, что, прежде чем осуждать кого-то, нужно научиться оперировать фактами. К тому же она сказала, что не нужно изучать всю историю региона, достаточно взглянуть на страдающих детей. Актриса призвала к прекращению войны.
Важно слушать, важно оперировать фактами. Не обязательно изучать всю историю этого региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев – эти снимки прекрасно демонстрируют, что не все там в порядке. Прекращение огня должно наступить прямо сейчас,
– заявила Сьюзан Сарандон.
Последние новости войны ХАМАСа с Израилем
- 22 ноября правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС, которое предусматривало освобождение определенного количества израильских заложников, захваченных 7 октября, а также прекращение боевых действий и взаимное освобождение части палестинских заключенных из израильских тюрем.
- Соглашение предусматривает, что представители ХАМАС должны отпустить 50 заложников израильской национальности, преимущественно гражданских лиц, женщин и детей.
- Это будет осуществлено в обмен на прекращение огня из стороны Израиля в течение четырех дней.
- Израиль освобождает палестинских заключенных, включая женщин и несовершеннолетних, однако в настоящее время конкретное количество еще не установлено.
- В течение временного прекращения огня в секторе Газа разрешен въезд грузовиков с гуманитарной помощью и топливом. Планировалось, что их количество составит 300 единиц.