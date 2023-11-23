Обладательница Оскара Сьюзан Сарандон потеряла контракт из-за поддержки ХАМАСа

Американское агентство талантов прекратило сотрудничество с голливудской актрисой Сьюзан Сарандон. Причиной стало то, что знаменитость публично выразила поддержку боевикам ХАМАСа.

Принятие такого решения агентством явилось следствием скандальных заявлений актрисы Сьюзан Сарандон на последнем пропалестинском митинге в Нью-Йорке. Что сказала голливудская звезда о войне, читайте в материале.

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Сьюзан Сарандон приняла участие в нескольких митингах в поддержку Палестины

На одном из митингов голливудская звезда сделала громкие заявления.

Сейчас многие боятся быть евреями и начинают чувствовать, как это – быть мусульманами в Америке,

– сказала Сарандон.

Сьюзан Сарандон добавила, что, прежде чем осуждать кого-то, нужно научиться оперировать фактами. К тому же она сказала, что не нужно изучать всю историю региона, достаточно взглянуть на страдающих детей. Актриса призвала к прекращению войны.

Важно слушать, важно оперировать фактами. Не обязательно изучать всю историю этого региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев – эти снимки прекрасно демонстрируют, что не все там в порядке. Прекращение огня должно наступить прямо сейчас,

– заявила Сьюзан Сарандон.

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