Прийняття такого рішення агентством стало наслідком скандальних заяв акторки Сьюзан Сарандон на останньому пропалестинському мітингу в Нью-Йорку. Що сказала голлівудська зірка про війну, читайте в матеріалі.

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Сьюзан Сарандон взяла участь у кількох мітингах на підтримку Палестини

На одному із мітингів голлівудська зірка зробила гучні заяви.

Зараз багато людей бояться бути євреями та починають відчувати, як це – бути мусульманами в Америці,

– сказала Сарандон.

Сьюзан Сарандон додала, що, перш аніж засуджувати когось, потрібно навчитись оперувати фактами. До того ж вона сказала, що не потрібно вивчати всю історію регіону, достатньо глянути на дітей, які страждають. Акторка закликала до припинення війни.

Важливо слухати, важливо оперувати фактами. Не обов'язково вивчати всю історію цього регіону, достатньо побачити немовлят, які вмирають в інкубаторах, – ці знімки чудово демонструють, що не все там гаразд. Припинення вогню має настати просто зараз,

– заявилась Сьюзан Сарандон.

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