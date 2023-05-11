76-летнюю актрису из фильма "Синий Жук" арестовали в Нью-Йорке: в чем причина

Американскую актрису Сюзен Серендон арестовали в возрасте 76 лет. Это произошло во время акции протеста в Нью-Йорке.

Оскароносная активистка сражалась за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов. Протестующие требовали включения ресторанных работников в новый закон, который повышал минимальную заработную плату до 17 долларов в час.

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Сюзен Серендон был арестован в Нью-Йорке

Кроме Сюзен Серендон, арестовали еще 7 активистов. Они скандировали лозунги и попытались развесить баннер в вестибюле Капитолия, прежде чем их арестовали за хулиганство.

Сюзен Серендон арестовали: смотрите видео

Известно, что Серендон поддерживает движение "Единая справедливая заработная плата", которое борется за права работников разных отраслей, и уже было задержано во время протестов "Женщины не подчиняются" в 2018 году. В своем выступлении Серендон отметила важность достойной оплаты труда и уважения к работникам, получающим чаевые.

Сюзен Серендон арестовали: смотрите видео

Многие ее поклонники считают ее аресты провокацией. Однако Сюзен Серендон считает, что действует правильно, ставя свой голос в защиту прав работников. Она использует свое влияние и популярность, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам и помочь изменить их к лучшему.

Несмотря на активную общественную жизнь, Сьюзен Сарандон продолжает сниматься в кино. Совсем недавно она закончила работу над фильмом "Возможно, я согласна" вместе с Дайан Китон, Уильямом Х. Мэйси, Ричардом Гиром и Эммой Робертс. А 18 августа в прокат выходит фильм "Синий Жук", где она сыграла героиню по имени Виктория Корд.

"Синий жук": смотрите трейлер

Сьюзен Сарандон является обладательницей Оскара. Среди ее самых известных работ – фильмы "Мачеха", "Ноэль", "Давайте потанцуем", "Любовь и сигареты", "Очарованная", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и "Облачный атлас".