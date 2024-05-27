Золотую пальмовую ветвь получила комедия Шона Бейкера "Анора", в которой снимались российские актеры. Это решение вызвало возмущение среди украинцев.

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Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора"

Жюри Каннского кинофестиваля 2024 отдало главную награду Канн – Золотую пальмовую ветвь – романтической комедии "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.

Фильм рассказывает о стриптизерше и российском олигархе. Главные роли в этом американском фильме исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Дарья Экамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Алена Гуревич. Главную роль сыграла американская актриса Майки Мэдисон.

Украинцы остро отреагировали: в чем причина

Украинцы резко отреагировали на присуждение награды фильма, рассказывающего о России и с участием российских актеров. Более того, церемония объявления победителей состоялась в тот самый день, когда российские оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.

В комментариях под сообщением о победе фильма "Анора" украинцы и другие сторонники Каннского кинофестиваля отметили, что актер Юрий Борисов появился в российском пропагандистском фильме "АК-47", съемки которого проходили в оккупированном Россией Крыму. Кроме того, 22-летний Марк Эйдельштейн участвовал в пропагандистском фильме о Второй мировой войне "Праведник".

Почти к каждому комментарию пользователи добавляют хэштег #russiaisaterroriststate, чтобы напомнить, что Россия – страна-террорист, которая убивает мирное население Украины.