Опять скандал: украинцы резко отреагировали на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
Источник:festivaldecannes
Наконец завершился 77 Каннский кинофестиваль. Он длился с 14 по 25 мая. В субботу, 25 мая, в Каннах объявили полный список победителей.
Золотую пальмовую ветвь получила комедия Шона Бейкера "Анора", в которой снимались российские актеры. Это решение вызвало возмущение среди украинцев.
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Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора"
Жюри Каннского кинофестиваля 2024 отдало главную награду Канн – Золотую пальмовую ветвь – романтической комедии "Анора" американского режиссера Шона Бейкера.
Фильм рассказывает о стриптизерше и российском олигархе. Главные роли в этом американском фильме исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Дарья Экамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Алена Гуревич. Главную роль сыграла американская актриса Майки Мэдисон.
Украинцы остро отреагировали: в чем причина
Украинцы резко отреагировали на присуждение награды фильма, рассказывающего о России и с участием российских актеров. Более того, церемония объявления победителей состоялась в тот самый день, когда российские оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.
В комментариях под сообщением о победе фильма "Анора" украинцы и другие сторонники Каннского кинофестиваля отметили, что актер Юрий Борисов появился в российском пропагандистском фильме "АК-47", съемки которого проходили в оккупированном Россией Крыму. Кроме того, 22-летний Марк Эйдельштейн участвовал в пропагандистском фильме о Второй мировой войне "Праведник".
Почти к каждому комментарию пользователи добавляют хэштег #russiaisaterroriststate, чтобы напомнить, что Россия – страна-террорист, которая убивает мирное население Украины.