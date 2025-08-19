Совсем скоро состоится премьера нового сериала "Обратное направление". Это лента от создателей популярного украинского сериала "Реванш".

Еще до выхода первых эпизодов в эфир актриса Олеся Надеева ошеломила новостью о том, что ее героиню переозвучили. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на тикток актрисы.

Олеся Надеева рассказала, что ее героиню переозвучили: почему актриса разочарована?

Олеся Надеева рассказала, что работа над проектом "Обратное направление" была ее мечтой. Актриса получила свою первую главную роль в этом сериале и даже подумать не могла, что окажется в ситуации, где ее героиню полностью переозвучат без ее ведома.

Олеся отметила, что канал имел на это полное право, поскольку в контракте это было прописано, однако совсем не рассчитывала, что это может произойти с главной героиней.

Это огромная работа и голос – это также часть актерского мастерства. Причину переозвучки я не знаю,

– заявила актриса.

Олеся сказала, что это очень больно. Это была ее первая главная роль, и для нее все имело чрезвычайное значение. Своим видеообращением Олеся Надеева хотела предупредить актеров, чтобы они внимательнее прописывали условия своих контрактов, ведь теперь она всегда будет за этим следить.

Я не позволю, чтобы мой голос у меня забрали. Об этой ситуации уже знает довольно много людей из моего круга окружения, и я хочу вас безгранично поблагодарить. И я уверена, я знаю, что у меня будет очень много поддержки,

– говорит актриса.

Олеся считает, что этот голос совершенно не подходит ей и ее героине, однако уверена, что зрители еще услышат ее во многих хороших украинских проектах. Со всем тем, она говорит, что очень благодарна за этот опыт и обязательно будет смотреть сериал. И также надеюсь, что лента понравится зрителям.